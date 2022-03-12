Bitlis’te kar yolları kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu

Bitlis’te günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Tır ve kamyonlar yol kenarlarına park edilirken, Bitlis-Baykan karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 5 gündür kent genelinde etkisini arttırarak devam eden kar yağışı 2 metreye yaklaşırken, bu kış toplamda 7,5 metre kar yağışı oldu. Her kesimin olumsuz etkilendiği kar yağışından tır ve kamyoncular da nasiplerini aldı. Görüş mesafesinin düşmesi sonucu Bitlis Valiliği kararı ile kapatılan yollarda kalan araçlar, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Emniyet tedbirlerinin alınması üzere yol tekrar güvenli bir şekilde ulaşıma açıldı. Yetkililer, özellikle uzun yol sürücülerine uyarılarda bulunarak, zincir, çekme halatı ve takoz gibi malzemelerin mutlaka araçlarında bulundurmaları gerektiğini söylediler.