Bitlis’te kar yağışı

Bitlis’te dün geceden beri etkili olan kar yağışı "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözünü hatırlattı.

‘Karın başkenti’ olarak bilinen Bitlis’te mart ayında kar yeniden etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlar cemrenin düşmesiyle birlikte baharı beklerken, kent gün boyu yoğun kar yağışı etkisi altına girdi. Bitlis’in Tatvan ilçesinde dün akşam saatlerinde sağanak yağmur yerini kara bırakarak kenti yeniden beyaza bürüdü. Soğuk ve yağışlı havayla birlikte ilçede sıcaklık 10 dereceye kadar düştü.

Yetkililer ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını isterken, yağışın kent genelinde devam edeceği bildirildi.

Cemrenin havaya düşmesiyle birlikte baharı beklerken yoğun kar yağışı ile karşılaştıklarını belirten Hakan Okay, “Bitlis’te baharı beklerken yeniden kara yakalandık. Mart ayı her zamanki gibi kapıdan baktırdı. Karın başkenti Bitlis yeniden beyaza büründü. Herhalde bir iki ay daha kar yağışı devam eder. Açıkçası havaya düşen cemreden sonra, toprağa düşen cemre ile birlikte baharı bekliyorduk. Ama maalesef cemre ile birlikte kar yağışı başladı. Her taraf yeniden bembeyaz oldu ve Bitlis kara ve kışa teslim oldu” dedi.

Kar yağışının bölgede oluşan kuraklığa katkı olacağı düşündüğünü söyleyen Fuat Okuyucu ise, “Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sulu bir şekilde yağıyor. Bu bölgedeki kuraklığa katkı olacağı düşüncesindeyim. Kar yağışı bayağı güzel oldu. Bu sebeple cemrelerin düşmesi ile her ne kadar şok olduysak da memleketimiz ve bölgemize bayağı katkısı olacağını düşünüyorum. Kar yağışı var ama hava fazla soğuk değil. Bu da bizim için iyi bir etken oldu. Ağaçlara faydalı olup meyve hasadımıza da iyi olacaktır. Bu vesile ile yağışın hayırlı olmasını bekliyorum” şeklinde konuştu.