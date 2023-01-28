Bitlis’te kar yağışı etkili oldu

Bitlis’te uzun zamandır beklenen kar yağışı, akşam saatlerine doğru yağarak etkili oldu.

Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırınca, büyük bir sabırsızlıkla beklenen kar yağışı şehir merkezinde etkisini gösterdi. Kar yağışının ardından İl Özel İdare, Bitlis Belediyesi ve Karayolları ekipleri hazır beklerken, polis ekipleri ise sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.