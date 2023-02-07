Bitlis’te kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

BİTLİS (İHA) – Bitlis ve ilçelerinde olumsuz hava etkili olurken, kar kalınlığı ise 2 metreyi buldu.

Yaklaşık 10 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle şehir tamamen kara gömüldü. Yağışların aralıksız devam ettiği Tatvan ilçesinde ise arabalar ve evlerin giriş katları kar altında kayboldu. Birçok köy yolunun kapalı olduğu ilçede, kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Karla mücadelenin devam ettiği ilçede,vatandaşlar ise fırsat buldukça kar temizliği yapıyor.

Öte yandan; yaklaşık 10 gündür yoğun kar yağışının etkisi altında olan şehirde yağışların hafta sonuna kadar aralıksız devam edeceği bildirildi.