Bitlis’te KADES uygulamasının tanıtımı yapıldı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Mutki İlçe Emniyet Amirliği Kadın Destek (KADES) uygulaması ve ’Kadına El Kalkamaz’ sloganı çerçevesinde bilgilendirmeler yapılarak el broşürleri dağıttı.

Mutki Emniyet Amirliğinde görevli kadın polis memurları durdurdukları araçlardaki kadınlara hem KADES’i tanıtarak hem de ’Kadına El Kalkamaz’ sloganı çerçevesinde el broşürleri dağıttı. Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şiddet mağduru olma ya da riski bulunması durumuna bağlı olmaksızın tüm kadınlarımızın KADES’i yüklemelerinin bilgisi verilmiştir. KADES’i kimi zaman tanık olunan şiddet olayları kimi zaman ise tesadüf etme/denk gelme şeklinde önceden öngörülemeyen anlık durumlardaki şiddet hadiselerinin içerisinde bulunma anlarında da büyük fayda sağladığının bilgisi verilmiştir. Şiddete maruz kalındığında yararlanabilecekleri haklardan, şiddet uygulayan kişi hakkında alınabilecek tedbirlerden ve şiddete maruz kalan kişilerin nerelere başvurabilecekleri bilgisi verilmiştir" denildi.