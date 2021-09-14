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Bitlis’te İlköğretim Haftası kutlamaları

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlköğretim Haftası nedeniyle TOKİ Ahmet Eren İlkokulu’nda bir program düzenlendi.

BİTLİS 14.09.2021, 12:26
Bitlis’te İlköğretim Haftası kutlamaları

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlköğretim Haftası nedeniyle TOKİ Ahmet Eren İlkokulu’nda bir program düzenlendi.

Program Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlarken, Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, öğretmenlerin önemini anlatan bir konuşma yaptı. Vali Yardımcısı Eser, “2021-2022 eğitim ve öğretim yılına 6 Eylül 2021 tarihinde başladık. Eğitim ve öğretimin 3 temel ayağı vardır. Bunlar öğretmen, öğrenci ve velidir. Bunlardan en önemlisi öğretmendir. Öğretmenlerimiz çok önemli bir meslek grubudur. Yeni eğitim ve öğretim yılının öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bu yılı Yunus Emre yılı olduğunu hatırlatan Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, “Dünya korona virüse karşı şu anda müthiş bir savaş veriyor. Milyonlarca insanın hayatına mal olan bir savaşın içerisindeyiz. Son bir buçuk yılda öğrencilerimiz zaman zaman okulla buluştu. Öğrencilerimizin eğitimini uzaktan eğitim yoluyla devam ettirmeye çalıştık. Ancak takdir edersiniz ki hiçbir sistem öğretmenin yerini tutmuyor. Bizim bu yıl kararlılığımız okullarımızı kapatmama yönündedir. Ancak bu konuda size çok büyük görevler düşüyor. Biz çocuklarımız okulun bahçesine girdiği andan itibaren maske, mesafe ve temizliğe dikkat edeceğiz. Velilerimizden isteğimiz mümkünse aşı olmanızdır. Eğer aşı olmuyorsanız belirli aralıklarla PCR testi yaptırmanızdır. Çünkü toplu ortamlarda bir tane taşıyıcı bütün topluma bulaştırma riskine sahiptir” diye konuştu.

Programında sonunda öğrenciler tarafından şiirler okunarak halk oyunları gösterileri sunuldu.

Düzenlenen programa, Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Atlı, kurum amirleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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