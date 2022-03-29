Bitlis’te ‘İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı’ yapıldı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında ‘İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) Bitlis Şubesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından çalışmaların son durumuyla ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Bir önceki toplantıda alınan kararlarla ilgili değerlendirmenin yapıldığı toplantıda ayrıca gündeme alınan konular tek tek görüşülüp karara bağlandı.

Kurul çalışma planının üyelerden gelen öneriler doğrultusunda düzenlenen son halinin kurulun bilgisine sunulduğu toplantıda; ayrıca sosyal medyada paylaşımlara başlanılan “gezsenbitlis” instagram hesabıyla ilgili son durum gözden geçirildi.

Yaklaşan turizm sezonu için cazibe merkezlerinde kamu eliyle yürütülecek alt yapı hizmetlerinin değerlendirilmesinin de yapıldığı toplantı, kurul üyelerinin konularla ilgili görüşlerini dile getirmesiyle sona erdi.

Düzenlenen toplantıda konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kentin tanıtımı için gerekli tüm adımların ivedilikle atılacağını belirtti. Tanıtım çalışmalarının kente sağlayacağı faydalara dikkat çeken Vali Çağatay, paydaşlarla birlikte yürütecekleri tanıtım çalışmalarının kısa süre içinde meyvesini vermeye başlayacağına inandığını ifade etti.

Vali Çağatay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kurul üyesi olarak Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit, ilgili kamu kurum amirleri ve STK başkanları katıldı.