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Bitlis’te iki taraflı park yasağı uygulanması
Bitlis’te "Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Projesi" çerçevesinde Nur Caddesi üzerinde iki taraflı park yasağı uygulamasına başlanıldı.
BİTLİS 08.09.2022, 13:52
Bitlis’te "Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Projesi" çerçevesinde Nur Caddesi üzerinde iki taraflı park yasağı uygulamasına başlanıldı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “10.03.2017 tarihli ve 2017/1 sayılı İl Trafik Komisyonu kararıyla ilimiz Nur Caddesi’nin her iki tarafına duraklama ve park etme yasağı getirilmiştir. Dere üstü ıslah çalışmaları ve diğer taahhüt işleri nedeniyle vatandaşlarımızın Nur Caddesi’ne araçlarını park etmemeleri; trafik, mal ve can güvenliği açısından zorunluluk haline gelmiştir. Dere Üstü Kentsel Projesinin hızla ilerlemesi, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları ve cezai işleme uğramamaları için yasağa uymaları önemle rica olunur" denildi.
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