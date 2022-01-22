Bitlis’te hasta kurtarma operasyonu

Bitlis’in Mutki ilçesinde bir hasta, ekiplerin yolu açmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Mutki’nin Gümüşkanat köyüne bağlı Övencik Mezrasında ikamet eden 62 yaşındaki Takyettin Erdoğan’ın rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Ancak kar nedeniyle kapalı olan mezra yolu İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince, yürütülen yaklaşık 4 saatlik zorlu çalışma sonucu tekrar ulaşıma açtı. Yolların açılmasının ardından hastaya ulaşan sağlık ekipleri, buradaki ilk müdahalesinin ardından Erdoğan’ı Mutki Devlet Hastanesine yetiştirdi.