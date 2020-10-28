Bitlis’te gönülden dokunuşlarla okullar artık rengarenk

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki okullar, Tatvan Gençlik Merkezi gönüllülerinin sanatsal dokunuşlarıyla rengarenk oluyor.

Tatvan Gençlik Merkezindeki gençlik liderleri ve gönüllüler, talepler doğrultusunda ilçe merkezindeki ve bağlı köylerdeki okulların duvarlarını süslüyor. Okul duvarlarında sanatsal çalışmalar yürüten gönüllü gençler, talep durumuna göre bazı okulların duvarlarına resim çiziyor, bazı okulların duvarında ise eğitim öğretime yönelik faydalı çizimler yapıyor.

Aynı zamanda bazı okulların da duvarlarını boyayarak renklendiren gençler, çocuklara faydalı bir şeyler öğretmek ve onlara ilham kaynağı olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirttiler.

Tatvan Gençlik Merkezi çalışmaları hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, gençlik merkezi faaliyetleri arasında okulların bahçe ve duvarlarını süsleme çalışmalarının da yer aldığını ve okul idarecilerinin talepleri doğrultusunda gönüllü gençlerin bu çalışmaları yürüttüğünü söyledi. Çocuklar ve gençlerin iyi yönde gelişiminde emeği olan herkese teşekkür etmek istediğini belirten Bilal Elkatmış, “Gençlik liderleri ve gönüllü gençlerimiz her alanda faydalı çalışmalar yürütüyor. Bunlar arasında okulları süsleme çalışmaları da yer alıyor. Gençlerimiz çok güzel sanatsal çalışmalar icra ediyor ve talepler doğrultusunda bazı okulların bahçelerini süslerken, bazı okulların duvarlarını da resim ve renklerle süslüyorlar. Bu güzel çalışmalarından dolayı gençlik merkezi idarecilerimize ve gençlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.