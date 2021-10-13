Bitlis’te göçmen kaçakçılığı yapan 6 kişi yakalandı

Bitlis’te göçmen kaçakçılığı faaliyeti yapan 6 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Tatvan’da göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ö.E., F.B., B.S., E.A., S.K. ve İ.D. isimli 6 şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bitlis E Tipi Cezaevine teslim edilmiştir. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz aralıksız devam edecektir" denildi.