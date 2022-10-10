Bitlis’te gerçeğini aratmayan tatbikat

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 7 kurumun katıldığı "çoklu yaralanmalı trafik kazası" tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Bitlis Belediyesi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT), emniyet, itfaiye ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 45 personel ve 18 araç ile ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına etkin ve doğru müdahale yapabilmek amacıyla tünelde “çoklu yaralanmalı trafik kazası” tatbikatı yapıldı. 45 personelin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği 3 yaralı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya müdahale edildi. Araçta sıkışan yaralıya ilk müdahale UMKE, AKUT ve sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ardından ilk müdahalenin yapıldığı yaralılar 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevkleri sağlandı. Ekiplerin yaptığı makyajlar ile adeta gerçeği aratmayan tatbikatta nefes kesen görüntüler oluştu.

Bitlis İl Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray, “Bugün burada 8 Ağustos Tüneli’nde tünel içi çok kişi yaralanmalı trafik kazası tatbikatını paydaş kurumlarla birlikte gerçeğe yakın şekilde icra ettik. Yaklaşık 18 araç, 45 personelimiz bu tatbikata katıldı. Senaryo gereği direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tüneli trafik akışına kapattı, Acil 112 ekiplerimiz yönlendirildi. Çoklu yaralının ve sıkışan yaralıların bulunması sebebiyle UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri de çağrıldı. Bitlis Belediyesi itfaiye ekipleri de muhtemel bir yangın ihtimaline karşılık çağrıldı yine. Karayolları Tünel Bakım İşletme Şefliği ve Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de geldiler ve diğer tüneli gidiş geliş şeklinde akışa açtılar. Biz burada 112, AFAD ve UMKE’nin sıkışan yaralıları çıkarması sonrasında acil yardım uygulandı. Sonrasında uygun sağlık tesislerine nakli sağlandı. Yaklaşık 9 aydır 782 trafik kazası anonsuna biz cevap verdik ve bu sebeple bu tatbikatların daha sık yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle tatbikata burada bize katılan paydaş kurumlara, Bitlis Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE, 112’den katılan arkadaşlara ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum” dedi.