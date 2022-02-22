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Bitlis’te gazetecilere “İHA-1 Ticari Uçuş Eğitimi” verildi

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) tarafından üyelerine yönelik “İnsansız Hava Aracı –1 (İHA-1) Uçuş Eğitimi” düzenlendi.

BİTLİS 22.02.2022, 08:32
Bitlis’te gazetecilere “İHA-1 Ticari Uçuş Eğitimi” verildi

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) tarafından üyelerine yönelik “İnsansız Hava Aracı –1 (İHA-1) Uçuş Eğitimi” düzenlendi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle Bitlis’in Tatvan ilçesinde düzenlenen eğitim toplam 4 gün sürdü. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) yetkinlik vermiş olduğu eğitimciler tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimlere BİGACEM üyesi toplam 30 gazeteci katıldı. Eğitim programının ilk iki gününde teorik bilgiler verilirken, diğer iki günde ise simülasyon ve uygulama eğitimi yapıldı. Oldukça verimli geçen eğitim sonunda başarılı 30 gazeteciye İHA-1 Ticari Pilot Sertifikası ve ehliyeti verilecek.

Düzenlenen eğitimle ilgili bilgi veren BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, DAKA destekli düzenlenen eğitim programına ilk etapta sahada aktif olarak çalışan BİGACEM üyesi 30 gazetecinin katılım sağladığını söyledi. DAKA tarafından desteklenen 4 günlük eğitimin oldukça verimli geçtiğini ifade eden Aygül, “BİGACEM olarak yürütmüş olduğumuz ‘Gönüllü Tanıtım Elçileri, 4 Mevsim Bitlis, Bitlis’in Enleri ve Yer Gök Deniz Bitlis’ projelerimizi destekleyecek önemli bir eğitim programına imza attık. DAKA desteğiyle düzenlenen İnsansız Hava Aracı – 1 (İHA-1) Uçuş Eğitimine bütçenin kısıtlı, kontenjanın ise sınırlı olması sebebiyle ilk etapta sahada aktif olarak çalışan 30 gazeteci üyemizin istifade etmesini sağladık. Toplam 4 gün devam eden eğitim programımız oldukça verimli geçti. İnşallah diğer üyelerimizin de aynı eğitimden faydalanması için proje başvurularımız devam edecek” dedi.

Dronenin artık günümüz gazeteciliğinde çok sık kullanılmaya başlanan bir ekipman haline geldiğini belirten Sinan Aygül, “BİGACEM olarak meslektaşlarımız için artık bir ihtiyaç haline gelen drone kullanımı için DAKA’ya proje başvurusunda bulunmuştuk. İnsansız Hava Aracı – 1 (İHA-1) Uçuş Eğitimi Projemizin DAKA’dan onay almasıyla birlikte hemen hızlıca süreçleri tamamlayıp eğitim sürecini başlattık. Teorik ve uygulama şeklinde gerçekleşen eğitimimiz son derece verimli geçti. Bu eğitim sayesinde üyelerimizin mesleki gelişimlerine katkı sunulmuş oldu. Meslektaşlarımız ayrıca bu eğitimde edinmiş oldukları bilgi ve becerileri sahaya yansıtarak BİGACEM olarak kentimizin tanıtımına katkı sunmak amacıyla yürütmüş olduğumuz Gönüllü Tanıtım Elçileri, 4 Mevsim Bitlis, Bitlis’in Enleri ve Yer Gök Deniz Bitlis projelerimize katkı sunmuş olacaklar. Tabi bu yılki proje ve eğitimlerimiz bununla sınırlı kalmayıp, üyelerimizin ihtiyaç duymuş olduğu alanlarda eğitimlerimiz, kentimizin tanıtımına katkı noktasında ise projelerimiz devam edecektir. Ben bu vesile ile İHA-1 Ticari Pilot Eğitimi Projemize katkılarından dolayı DAKA’ya ve emeklerinden ötürü eğitimde görev alan hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gazetecilerin Türk hava sahasında insansız hava araçları ile uçuş yapabilmeleri ve gerekli olan ehliyetleri almaları için İHA-1 drone eğitimi verdiklerini belirten Eğitmen Melih Gürhan Ünses, “Bitlis Gazeteciler Cemiyeti ile beraber İnsansız Hava Araçları İHA-1 sertifikası için 35 kişilik bir ekip ile 4 günlük bir eğitim düzenledik. Buradaki amacımız, Bitlis Gazeteciler Cemiyetine üye olan muhabir, kameraman ve basın-yayın ile uğraşan arkadaşların insansız hava araçları ile ilgili merak ettikleri soruları yanıtlamak hem de Türk hava sahasında insansız hava araçları ile uçuş yapabilmeleri için gerekli olan ehliyetleri almaları konusunda buraya geldik. Eğitimimiz 4 gün boyunca sürdü. İlk iki gün teorik eğitimlerimizi tamamladık. Üçüncü gün ise aynı şekilde teorik ve simülasyon ve uçuş eğitimlerimizi yaptık. Bütün arkadaşların soruları bizim için çok kıymetliydi. Hepsi konuya çok ilgiliydi. Açıkçası Bitlis’te böyle yoğun bir talep olacağını düşünmemiştik. Ama çok keyifli bir eğitim tamamladık. Artık bu bölgede de bilinçli insansız hava aracını kullanmayı ve özellikle kendi mesleklerinde bir yardımcı araç olarak fotoğraf ve video çekmek için onları da izinli uçuşlarında bu ehliyetleri ile görmeyi arzu ediyoruz” dedi.

Projede yer alan gazetecilerin drone eğitimi alarak kentin tanıtımına katkı sağlayacaklarını belirten BİGACEM Genel Sekreteri Hakan Okay ise “Bitlis Gazeteciler Cemiyeti olarak Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile birlikte ilde görev yapan gazeteci arkadaşlara yönelik İHA-1 drone eğitimini düzenledik. Bugün de eğitimimizin son günü. 4 günlük eğitim süresi oldu. Gayet güzel ve verimli geçti. Eğitim kapsamında gazeteci arkadaşlarımız drone eğitimlerini hem teorik olarak hem de pratik olarak öğrenmiş oldular. Aynı şekilde uygulamalı da yapıyorlar. Şu anda da simülasyon eğitimimiz var. Son derece verimli geçti. Bundan sonraki aşamada da projede yer alan arkadaşlarımıza kentin tanıtımına katkı sağlamış olacak. Daha önce normal yerden görüntülenen görüntüleri bu defa drone ile görüntülemiş olacaklar. Kentimizin doğal ve turistik güzelliklerini bu kez de havadan görüntülemiş olacaklar. Bu sayede de hem projemiz amacına ulaşmış olacak hem de kentin tanıtımına elbirliği ile destek vermiş olacağız” dedi.

BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, eğitim sonunda eğitim programını organize eden firma yetkililerine ve eğitimcilere “Teşekkür” belgesi takdim ederek, katkılarından ötürü teşekkürlerini iletti.

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