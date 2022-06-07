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Bitlis’te eş zamanlı PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
Bitlis merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı PKK/KCK operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
BİTLİS 07.06.2022, 19:37
Bitlis merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı PKK/KCK operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi çerçevesinde ilimiz merkezli Tatvan ve Ahlat ilçelerimizde, Ağrı, Ankara ve İzmir illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda; terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yapan 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, adli işlemlere başlanılmıştır. Ayrıca şahısların yapılan ev aramalarında çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir” denildi.