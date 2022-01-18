Bitlis’te eğitime 1 gün ara verildi

Bitlis merkezde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.