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Valilikten petrol boru hattındaki patlamayla ilişkin açıklama: “Olay yerine yakın hat vanaları kapatıldı”
Bitlis’te eğitime 1 gün ara verildi
Bitlis merkezde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
BİTLİS 18.01.2022, 22:55
Bitlis merkezde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.