Bitlis’te eğitim öğretime 1 gün daha ara verildi

Bitlis’te etkili olan olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün daha ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçeye bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında 22 Aralık 2021 Çarşamba günü eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 22 Aralık 2021 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.