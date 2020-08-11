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Bitlis’te düşen uçağın parçalarına 61 yıl sonra rastlandı

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDEKİ SÜPHAN DAĞI’NA 1959 YILINDA DÜŞEN İNGİLİZ UÇAĞINA AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN PARÇALARA 61 YIL SONRA RASTLANDI.

BİTLİS 11.08.2020, 15:44
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Bitlis’te düşen uçağın parçalarına 61 yıl sonra rastlandı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı’na 1959 yılında düşen İngiliz uçağına ait olduğu değerlendirilen parçalara 61 yıl sonra rastlandı.

Beşminare Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer, 8 Ağustos Bitlis’in düşman işgalinden kurtarılışının 104. yıldönümü dolayısıyla Bitlis’in en büyük, Türkiye’nin üçüncü büyük dağı olan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı’na tırmandı. Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer, yaptığı Süphan Dağı zirve yürüyüşünde çanağı dolaşırken, 1959 yılında düşen İngiliz uçağına ait olduğu değerlendirilen parçalarla karşılaştı.

Açıklamalarda bulunan Durer, 8 Ağustos Bitlis’in düşman işgalinden kurtarılışının 104. yıldönümüne ithafen Bitlis’in en büyük, Türkiye’nin üçüncü büyük dağı olan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı’na tırmandıklarını belirterek, “Vangölü Aktivistleri Derneğinin organize ettiği programa icabet edip, kendi çapımızda bu kıymetli sivil oluşumun çalışmalarına ve çabalarına kayıtsız kalmadığımızı ve kalmayacağımızı gösterdik. Bitlis’in simgelerinden meşhur Süphan Dağı’nın zirvesine tırmanmak büyük bir keyifti. Zirveye vardığımız vakit, çanağın etrafını dolaşmaya başladığımda, çanağın kuzeyinde 1959 yılında düşen İngiliz uçağının parçaları ile karşılaştım. Parçaların önemli bir kısmının da fotoğraflarını çektiğim yerin karşı yamacındaki karın altında kalmıştı. Dağın zirvesinin çok soğuk olması nedeniyle buzullar oluşmuş olup, uçağın parçalarının ve motorunun tamamını görmek mümkün olmadı. Süphan Dağı’nın zirvesindeki çanakta, büyük kar kütlelerini, buzulları, oluşan gölü ve uçağın parçalarının bir kısmını görebildik. Yaptığımız zorlu tırmanışın sonunda zirve defterini imzalayıp yaklaşık iki saat zirvede kalarak dönüş yolunu tuttuk. Gerçekten çok zor, fakat bir o kadar keyifli bir programdı” dedi.

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