Bitlis’te “Destek AFAD Gönüllüsü” eğitimleri sürüyor

Bitlis İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından gönüllülere yönelik saha eğitimleri verilmeye devam ediliyor.

Online programlarını başarıyla tamamlayan gönüllüler, uzman AFAD ekiplerince saha eğitimlerine tabi tutuldu. Yaklaşık 10 gün süren eğitim programında arama kurtarmada kullanılan malzemelerin tanıtımı ve kullanımı, enkazda çalışma teknikleri, olay yeri yönetimi ve koordinasyonu, kurtarmada kullanılan ipler ve düğümler, iniş ve tırmanış, çadır kurulumu, psikosoyal destek, insani yardım ve ilk yardım eğitimleri verildi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan gönüllüler “Destek AFAD Gönüllüsü” olmaya hak kazanıyor.

Konuyla ilgili AFAD’tan yapılan açıklamada, “Bitlis’te 2022 yılında 96 kişi eğitimlerini başarıyla tamamlayarak AFAD gönüllüsü olmaya hak kazanmıştır” denildi.