Bitlis’te ‘Dere Üstü’ projesi çalışmaları

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, ‘Dere Üstü’ projesi kapsamında kamulaştırma ve ödemelerin devam ettiğini söyledi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis’in ticari ve tarihi kurtuluş projesi olarak nitelendirdikleri Dere Üstü projesi kapsamında kamulaştırma bedellerinin hesaplara yatmaya başladığını söyledi. Projede herhangi bir aksaklığın olmadığını ifade eden Tanğlay, “En büyük sorunlarımızdan biri olan projede yüzde 60 oranında ilerleme sağladık. Bitlis’in ticari ve tarihi olarak kurtuluş projesidir. Bir kamulaştırma işi başlamıştı. Kamulaştırmada vatandaşımızın yanında durarak, kamulaştırma bedellerinin vatandaşları tatmin etmesini istemiştik. İkinci fiyatlar değiştirildi, dengelendi. Vicdani olarak bahsedildiğinde istisnalar kaideyi bozmadan bu fiyatlar mağdur etmeden çözüldü. Bu konuda esnafımızın büyük çoğunluğu tapularını verdi. Paraları da hesaplarına yatıyor. Geçen hafta itibari ile 25 milyon TL dağıtıldı. 88 esnafımıza 25 milyon nakit para hesaplarına yattı. 80’in üzerinde tapuda işlemlerini bitirip bekleyen esnafımız var. Onlara yine 25 milyon TL dağıtılacak. Bu konuda öncelik esnafımız oldu. Kamu kurumlarının hiçbirine nakit ödeme yapılmadı. Ortalama 155 milyon TL bir kamulaştırma bedeli olacak. Kalanlar için acil kamulaştırma açılacak. Süreç hukuki olarak devam edecek. Bazı esnaf yürütmeyi durdurma için mahkemeye verdi. Birinci karar yürütmeyi durdurmanın reddine göre geldi. İkinci kararı bekliyoruz. O da aynı gelecek diye ümit ediyorum. Memleketimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.