Bitlis’te dere temizliği
BİTLİS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI EKİPLER TARAFINDAN KENT MERKEZİNDEN GEÇEN YAKLAŞIK 2 KİLOMETRELİK DERE YATAĞI GÜZERGÂHINI TEMİZLEDİ.
Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kent merkezinden geçen yaklaşık 2 kilometrelik dere yatağı güzergâhını temizledi.
Çevre dostu belediyecilik anlayışı ile şehrin genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Bitlis Belediyesi, kötü koku yayan derelerin ıslahını da ihmal etmiyor. Şehrin daha modern bir görünüme kavuşması için başlatılan çalışmalar arasında yer alan dere ıslah çalışmaları devam ediyor. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay yaptığı açıklamada, çarşı merkezinde bulunan dere yataklarını çöpten ve dere içindeki atık malzemelerden arındırarak temizlik çalışması yapıldığını söyledi. Her ay düzenli olarak temizlemek zorunda kaldıkalrını ifade eden Başkan Tanğlay, "Daha temiz bir Bitlis için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Daha yaşanılabilir bir Bitlis için en iyi temizlik kirletmemektir. Belediye olarak vatandaşlarımızdan, dere yataklarını kirletmemeleri ve atıkları söz konusu alanlara atmamaları konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Daha kaliteli hizmet verebilmek için tüm personelimizle gece gündüz çalışıyoruz” dedi.
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