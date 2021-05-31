Bitlis’te cezaevi için kitap bağışı kampanyası

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneler için ‘bir kitap bir umut’ adlı altında Bitlis’te de kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Adliyede düzenlenen kitap bağışı kampanyası programına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve kurum amirleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Başsavcısı Akdoğan, kampanyanın 16 Haziran’a kadar devam edeceğini söyledi. İl genelinde bir tanesi adliyede, bir tanesi Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezinde, bir tanesinde Ahlat’taki alışveriş merkezi önünde olmak üzere üç standın olduğunu belirten Başsavcı Akdoğan, kitaplardan sadece hükümlüler değil personel yakınlarının da istifa edeceğini ifade etti. Akdoğan, “Bugün Adalet Bakanımızın da katılımı ile ceza infaz kurumlarımızda bulunan kütüphanelerimize kitap bağış kampanyası başlatılmıştır. Bu kampanya tüm ülke çapındadır. Amacımız bu kampanya çerçevesinde ceza infaz kurumlarımızda bulunan kütüphanelerdeki kitap sayısını ve çeşitliliğini arttırmaktır. Ceza infaz kurumlarımızda bulunan kütüphanelerden sadece hükümlüler değil personel yakınları da faydalanmaktadır” dedi.