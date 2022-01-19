Bitlis’te birçok yol ulaşıma kapatıldı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’te etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle birçok ilçe yolu ulaşıma kapatıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İkinci bir duyuruya kadar Baykan-Bitlis karayolu kamyon-tır ve çekici trafiğine, Güroymak-Tatvan karayolu, Hizan-Tatvan karayolu ve Tatvan-Van karayolu yoğun kar ve görüş mesafesi düşmesi sebebiyle her türlü araç trafiğine kapatılmıştır” denildi.