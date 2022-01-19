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Bitlis’te birçok yol ulaşıma kapatıldı
BİTLİS (İHA) – Bitlis’te etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle birçok ilçe yolu ulaşıma kapatıldı.
BİTLİS 19.01.2022, 14:07
BİTLİS (İHA) – Bitlis’te etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle birçok ilçe yolu ulaşıma kapatıldı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İkinci bir duyuruya kadar Baykan-Bitlis karayolu kamyon-tır ve çekici trafiğine, Güroymak-Tatvan karayolu, Hizan-Tatvan karayolu ve Tatvan-Van karayolu yoğun kar ve görüş mesafesi düşmesi sebebiyle her türlü araç trafiğine kapatılmıştır” denildi.