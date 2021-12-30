Bitlis’te bir ayda 374 kütüphane yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesi kapsamında 25 günde 374 kütüphane yapıldı.

Bitlis Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesinde yapımı tamamlanan kütüphanenin açılışına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, Okul Müdürü Felemez Dinç, okul öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Vali Çağatay, açılış öncesi bir öğrenci tarafından verilen keman resitalini dinledikten sonra kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra kütüphaneyi gezen Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve beraberindekilere yine öğrenciler tarafından mini bir konser verildi. Açılış sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, “Bugün Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesindeki kütüphanenin açılışını gerçekleştirdik. Bitlis’te toplam 595 okulumuz var. Bu binaların 221 tanesinde zaten kütüphane vardı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatı, İl Milli Eğitim Müdürümüzün koordinasyonunda il genelinde güzel bir çalışma yapıldı. Bu kütüphaneler oluşturulurken, 4 meslek lisemizin imkanları kullanıldı. Bu bize gurur veriyor. Tamamen meslek liselerimizin imkanları ve çalışmaları, öğrencilerimin de el emekleri ile Bitlis merkez, Tatvan, Güroymak ve Hizan’daki okullarımızda imal edildi. Standartları yüksek malzemeler bu meslek liselerimizde üretildi. Şimdi de bu malzemeleri okullarımıza yerleştirdik. 374 okulumuzda kütüphane bulunmuyordu. 161 tanesi koridorlarda, duvarlara raf mantığıyla ürettik. Tam standartlarda yaptığımız kütüphanelerin sayısı 213 tanedir. Bütün bu işleri 25 günde tamamladık. Bu işlerde bize gurur veren taraf 4 meslek lisemizin çalışmaları ile kendi imkanlarımızla üretmemizdir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım öğrencilerimiz burada keyifli zaman geçirirler” dedi.