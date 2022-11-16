Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı “İlk Evim, İlk İşyerim” projesi çerçevesinde Bitlis’te bin 250 konutun kura çekimi yapıldı.

Bitlis merkezde bulunan İsmail Eren Spor Kompleksinde yapılan kura çekimi için 10 bin 485 geçerli başvuru yapıldı. Toplu Konut İdaresi tarafından Bitlis ve ilçelerinde yapılacak konut ve işyerleri için saat 10.00’da başlayan kura çekimi büyük heyecana neden oldu.

Bitlis Noteri huzurunda çekilen kurada; Bitlis merkez için 250, Tatvan 450, Ahlat 200, Hizan 80, Adilcevaz 200, Ahlat’ın Ovakışla beldesinde 70 konut olmak üzere toplam bin 250 konut inşa edilecek.

Kura çekiminde konuşan TOKİ Uzmanı Bülent Şerefoğlu, “Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi tarafından başlatılan ‘İlk Evim, İlk İşyerim’ projesi çerçevesinde Bitlis ilinde toplam bin 250 konutun kura çekimini gerçekleştirmekteyiz. İlçeler de dahil olmak üzere 10 bin 485 geçerli başvuru yapıldı. Bu çerçevede Bitlis Noterliği huzurunda kura çekimi gerçekleştirilmektedir. Tüm Bitlisli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.