Bitlis’te Belediyesi asfaltlama çalışmaları sürdürüyor
BİTLİS BELEDİYESİ 8 AĞOSTUS MAHALLESİ’NDE ALT YAPI ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KULLANILAMAZ HALE GELEN CADDE VE SOKAKLARDA DA ASFALT ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.
Bitlis Belediyesi 8 Ağostus Mahallesi’nde alt yapı çalışmaları nedeniyle kullanılamaz hale gelen cadde ve sokaklarda da asfalt çalışmalarını sürdürüyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsata dönüştürüp yolları sıcak asfaltla düzenleyerek vatandaşlara sorunsuz yollardan ulaşım imkanı sağladıklarını söyledi. Başkan Tanğlay, "Şu an tüm mahallelerimizin yollarını adeta tarayarak sorunlu noktaları hızla sıcak asfaltla düzenliyoruz. Belediyeyi devraldığımız günden buyana, hem altyapı hem üst yapı hem de sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarımızı son hızla sürdürüyoruz. Herşey halkımızın iyi ve problemsiz yaşaması için. Yol çalışmalarımıza hafta sonları da çalışarak hiç ara vermeden devam ediyoruz“dedi.
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