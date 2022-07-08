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Bitlis’te bayramlaşma töreni yapıldı

Kurban Bayramı dolayısıyla Bitlis Valisi Oktay Çağatay’ın ev sahipliğinde bayramlaşma programı yapıldı.

BİTLİS 08.07.2022, 15:57
Bitlis’te bayramlaşma töreni yapıldı

Kurban Bayramı dolayısıyla Bitlis Valisi Oktay Çağatay’ın ev sahipliğinde bayramlaşma programı yapıldı.

Bitlis Öğretmenevinde düzenlenen bayramlaşma töreni yakınlarının yanına gidecekler için bir gün önceden yapıldı. Düzenlenen bayramlaşmaya Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Bitlis Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Kaymakamlar ve kurum amirleri katıldı. Programda kısa bir konuşma yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, yola çıkacaklara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bayramların barış ve kardeşliğin simgesi olduğuna değinen Çağatay, katılanların bayramları kutladı. Programda İl Müftüsü M. Faysal Geylani tarafından dua edildi. İkramların ardından Vali Çağatay, katılanların bayramını kutladı.

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