Bitlis’te ambulans servisi personellerine temel modül eğitimi verildi

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisine atanan yeni sağlık personellerine temel modül eğitimi verildi.

Konuyla ilgili olarak Bitlis İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “31 Ocak-04 Şubat 2022 tarihleri arasında Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi tarafından İl Ambulans Servisi Başhekimliğine yeni atanan personellerine yönelik temel modül eğitimimiz başarıyla tamamlanmıştır” denildi.