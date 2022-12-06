Bitlis’te ‘akaryakıt kaçakçılığı’ toplantısı yapıldı

Bitlis’te akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında valilik toplantı salonunda akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantı, Bitlis genelinde akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede alınacak tedbirler ve denetim faaliyetlerine yönelik görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Vali Oktay Çağatay’ın yanı sıra toplantıya Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve ilgili kurum müdürleri katıldı.