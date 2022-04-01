Bitlis’te ‘Aile İçi İletişim’ konulu panel

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi tarafından ‘Aile İçi İletişim’ konulu panel düzenlendi.

BEÜ konferans salonunda düzenlenen panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra konuşan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, bütün kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine ve herkese düşen görevler olduğunu belirterek, “Aile içi şiddet konusunda bir farkındalık oluşsun diye bu faaliyetlerin daha fazla yapılması gerekiyor. Kadın, ailenin ve toplumun temelini oluşturuyor. Huzurlu bir toplum, huzurlu aileden geçer” dedi.

BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurullah Ulutaş’ın da yaptığı konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okunarak tiyatro gösterisi sunuldu. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amiri Fadime Esen Polat ile BEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hakan Tuzcu’nun aile içi iletişim konusunda sunum yapmasından sonra Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri müzik dinletisi sundu.

Panele, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Belediye Başkan Yardımcı İbrahim Arslan, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hüseyin Demirhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü İsmetullah Altun, kurum amirleri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.