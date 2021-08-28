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Bitlis’te 9 kilo 681 gram Metanfetamin ele geçirildi

Bitlis’te polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 9 kilo 681 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

BİTLİS 28.08.2021, 11:18
Bitlis’te 9 kilo 681 gram Metanfetamin ele geçirildi

Bitlis’te polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 9 kilo 681 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; yapılan çalışmalar esnasında durdurulan bir araç üzerinde narkotik dedektör köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramada, 32 parça halinde, daralı ağırlığı 9 kilo 681 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan C.Ş., Y.D. ve H.Y. isimli şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. C.Ş. isimli şüpheli mahkemece tutuklanarak Bitlis E Tipi Ceza evine teslim edilirken, Y.D. ve H.Y. isimli şüpheliler ise serbest bırakıldı" denildi.

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