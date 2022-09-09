Bitlis’te 87 bin 827 öğrenciye ücretsiz ders ve kaynak kitabı

Bitlis ve ilçelerinde 87 bin 827 öğrenci için okullara ücretsiz ders ve kaynak kitapları dağıtıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz verilmek üzere hazırlanarak Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen 730 bin ders kitabı ve 573 bin 876 kaynak kitap, okul sıralarındaki yerini almaya başladı. Titizlikle yapılan dağıtımda, okul idarecileri ve öğretmenler kitapları tek tek hazır hale getirdi. 12 Eylül Pazartesi tarihinde ilk zilin çalmasıyla birlikte öğrenciler ders ve kaynak kitaplarına kavuşacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, 2022-2023 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dileyerek, öğrencilere ve öğretmenlere başarı temennisinde bulundu.

İlk zilin çalmasına günler kala okul sıralarında kitapların hazır hale getirildiğini dile getiren Van Gölü İlkokul Müdürü Şahin Ballıkaya, “2022-2023 eğitim öğretim yılımızın ilk zilini inşallah pazartesi günü çalacağız. Yaklaşık üç aydır okullarımız öğrencilerimizden uzak. Biz de bu üç ayda tabii ki boş durmadık. Öğrencilerimiz için okullarımızı hazırlamaya başladık. Okullarımızda gerekli bakım, onarım, boya, badana, çatı onarımı, ıslak zemin onarımları gibi bütün onarımlarımızı, sıkıntılarımızı giderdik. Bütün bu problemleri öğrencilerimiz için yaptık. Pazartesi itibariyle de öğrencilerimiz için bütün kitaplarımız masalarda hazır olacak. Bakanlığımız ilk defa bu sene öğrencilerimiz için yardımcı kaynak konusunda da yardımcı oldu. Gerekli çalışmalar yapıldı. Yardımcı kaynaklarımız da geldi. Onlar da öğrencilerimizin sırasına konuldu. İlk defa bu sene öğrencilerimizin ders kitaplarıyla beraber yardımcı kaynakları da masalara konuldu. Bu yıl bakanlığımız tarafından ayrıca yine bir proje daha hayata geçirildi. Temel eğitim okulları dediğimiz anaokulu, ilkokul ve ortaokulların hepsine belli kalemlerdeki bütçeleri aktarıldı. Bu vesileyle okullarımız daha güçlendi. İhtiyaçlarını, sıkıntılarını, eksiklerini daha sağlam, daha sağlıklı bir şekilde giderdi” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara ek bütçe verilmesi ile okullardaki bütün sorunların giderildiğini belirten Ballıkaya, “Okullarımız bu bütçe ve yardımcı kaynak ihtiyacının da bakanlığımız tarafından giderilmesiyle beraber daha güçlendi. Pazartesi günü öğrencilerimizi coşkuyla, heyecanla bekliyoruz. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Pazartesi artık cıvıl cıvıl, neşeli bir şekilde okullarını özleyen çocuklarımızı bekliyoruz. Bakanlığımız uzun yıllardır öğrencilerimizin ders kitaplarını ücretsiz olarak karşılıyor. Bu çok doğru ve olumlu bir karar. Fakat ders kitapları bizim için yeterli gelmiyordu. Biz bu konudaki ihtiyacımızı, talebimizi zaman zaman bakanımıza iletiyorduk veya velilerimize iletiyorduk. Bu bazen sıkıntılara yol açıyordu. Bakanlığımız bu sıkıntıyı da fark ederek ders kitaplarımızın yanında öğrencilerimizin ekstra takviye olarak ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yardımcı kaynak dediğimiz kitapları da ilk defa bu yıl ücretsiz olarak okullarımıza gönderdi. Velilerimize de yük olmadı. Bunun da bakanlığımız farkına vararak giderdi. Bunun giderilmesi tabii ki çok olumlu ve yerinde bir gelişme oldu” dedi.