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Bitlis’te 86 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 250 BİN TL OLAN 86 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI CEP TELEFONU VE 1 ADET IMEI KOPYALAMA CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ.

BİTLİS 30.09.2020, 17:15
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Bitlis’te 86 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 86 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 1 adet IMEI kopyalama cihazı ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimizce yapılan operasyon neticesinde; 29 Eylül 2020 günü M.A., F.A. ve Ö.S. isimli şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan arama neticesinde piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 86 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 1 adet IMEI kopyalama cihazı ele geçirilmiştir. F.A., M.A. ve Ö.S. isimli üç şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır” denildi.

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