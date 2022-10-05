Bitlis’te 779 bin yavru sazan balığı göllere bıkarıldı

Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” çerçevesinde Nazik ve Aygır göllerine 779 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan göl ve göletlerin balık popülasyonlarının desteklenmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması, deniz ile iç sulardaki nesli tehlike ve baskı altında olan su ürünleri stoklarının takviyesi hedeflenen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” ile su ürünleri kaynakları balıklandırılıyor.

“Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” ile Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Elazığ Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonunda üretilen 779 bin adet yavru sazan balığının 440 bin adeti Ahlat ilçesinde bulunan Nazik Gölü’ne bırakılırken, 339 bin adeti ise Adilcevaz ilçesinde bulunan Aygır Gölü’ne bırakılarak balıklandırma çalışması yapıldı.

Balıklandırma çalışmalarının başarıya ulaşması için av aracı, balık boyu, av zamanı ile yer yasaklarına uyulması, bırakılan yavruların büyümesine ve en az bir kez üremesine imkân verilmesinin oldukça önemli olduğunu belirten Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, “Göllerdeki balık varlığını sürekli bulundurmak amacı ile 779 bin sazan yavrusunu bugün itibariyle Aygır ve Nazik göllerimize bıraktık. Balıkları sadece göl ve göletlere atmakla kalmıyoruz, beraberinde kontrollerini de yapıyoruz. Özellikle avcılarımızın kurallara uymalarını ve bu konuda hassas davranmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.