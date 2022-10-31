Bitlis’te 6 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Bitlis’te narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları neticesinde durdurulan bir araçta 12 parça halinde toplam 6 kilo 200 gram eroin ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, "1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.