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Bitlis’te 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi
BİTLİS'TE BİR OTOMOBİLDE YAPILAN ARAMADA 4 KİLO METANFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ.
BİTLİS 21.08.2020, 16:07
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Bitlis’te bir otomobilde yapılan aramada 4 kilo metamfetamin ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir otomobilde yapılan aramada 8 parça halinde 4 kilo metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi. Açıklamada, "İl merkezi girişinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobil içerisinde yapılan arama neticesinde, 8 parça halinde daralı ağırlığı 4 kilo metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan N.Y., H.A., M.D., S.A. ve M.Ş.A. isimli beş şüpheli gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.
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