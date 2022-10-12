Bitlis’te 4. dönem koordinasyon toplantısı yapıldı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında 2022 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

2022 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Oktay Çağatay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda bir konuşma yapan vali Çağatay, Bitlis’te kış şartlarının zorlu geçtiğini ve kentte devam eden çalışma ve projelerin bu zorlu şartlar altında devam etmesinin zor olduğunu belirterek ilgili kurumlardan kış şartları öncesinde çalışmalarını toparlamalarını istedi. Bölge ve il müdürleri tarafından kendi kurumları ile ilgili Bitlis’te yapılan ve yapımı devam eden yatırım ve projeler hakkında sunumların yapıldığı toplantı soru cevaplar ve değerlendirmelerde bulunulması ile son buldu. Vali Oktay Çağatay Başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Vali Yardımcısı Furkan Seyman, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, ilçe ve belde belediye başkanları, kaymakamları ile bölge ve il kurum müdürleri katıldı.