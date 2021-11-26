Bitlis’te 39 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Bitlis’te çeşitli suçlardan 39 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 25 Kasım 2021 tarihinde il merkezimizde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde, ‘çocuğun cinsel istismarı, başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplamda 39 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan S.B. isimli şüpheli yakalanmış, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Bitlis E Tipi Cezaevine teslim edilmiştir. Suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.