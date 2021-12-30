Bitlis’te 37 düzensiz göçmen yakalandı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’te jandarma ekiplerince durdurulan bir minibüste 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi hakkında yürütülen faaliyetlerin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bitlis-Baykan karayolu Tanrıyar Yol Kontrol Noktasında 30 Aralık 2021 günü şok yol kontrol uygulamaları icra edilmiştir. Yapılan şok yol kontrol uygulamasında Türkiye plakalı bir minibüsün uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak Diyarbakır ili istikametine doğru kaçmaya çalışması üzerine lastik patlatan ile durdurulmuştur. Yapılan kontrolde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 37 Afganistan uyruklu düzen göçmen ve göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen S.K. isimli şahıs yakalanmıştır. Organizatörlük yaptığı tespit edilen araç sürücüsü Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alınmıştır. Yakalanan 37 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecektir" denildi.