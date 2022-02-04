Bitlis’te 311 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis’te dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 311 köy yolu ulaşıma kapandı.

Son üç gündür yüzünü gösteren güneşli hava yerini kar yağışına bıraktı. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırınca hayatı olumsuz yönde etkiledi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 75 personel ve 50 iş makinesi ile kapalı olan köy yoları için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, bugün itibari ile kapalı olan köy yolu sayısının 311 olduğunu ifade etti.

Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Bitlis’e yağan karın yaklaşık 500 santimetre olduğu belirtildi.