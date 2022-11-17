Bitlis’te 31 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yurda yasadışı yollardan girdiği belirlenen 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Tatvan ilçemizde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde, toplam 31 düzensiz göçmen ve bu göçmen sevkiyatındaki organizasyon içerisinde bulunan 1 şüpheli yakalanmış, adli işlemlere başlanılmıştır. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.