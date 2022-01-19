Bitlis’te 30 öğrenci jandarma tarafından “Kesişme iyi ki varsın Eren” filmine götürüldü

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri daha önce hiç sinemaya gitmeyen öğrencileri “Kesişme iyi ki varsın Eren” filmine götürdü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Bitlis merkeze bağlı Bölükyazı köyündeki 30 öğrenciye “Kesişme iyi ki varsın Eren” filmini izletti. Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bölükyazı köyü Edip Safder Gaydalı Yatılı Bölge Okulunda öğrenim gören, daha önce hiç sinemaya gitmemiş 30 öğrenciye; Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensupları tarafından 11 Ağustos 2017 günü Trabzon’un Maçka kırsalında şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik anlatılarak, ’Kesişme iyi ki varsın Eren’ filmi izlettirildi" denildi.