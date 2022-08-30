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Bitlis’te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Bitlis’te düzenlenen törenle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.
BİTLİS 30.08.2022, 12:28
Bitlis’te düzenlenen törenle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay Atatürk heykeline çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Bitlis Valisi Oktay Çağatay makamında tebrikleri kabul etti.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenlere Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, askeri erkan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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