Bitlis’te 3 boyutlu tasarım atölyeleri yüzlerce kişiye istihdam sağlayacak

Bitlis Belediyesi bünyesinde açılan 3 boyutlu tasarım atölyesi 4 ay boyunca kursa katılacak 100 kişiye eğitimler verecek.

Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında alınan 3 boyutlu tasarım makinesi ile gençlere yeni istihdam alanları açılıyor. Bitlis Belediyesi Kültür Merkezinde açılan kursa 100 genç başvur yaptı. Gençlere öncelikle el sanatları ve tasarım konusunda bilgiler veriliyor. Daha sonra teknolojik makinelerle desteklenen kursun sonunda başarılı olanlara katılım belgesi verilecek.

Geçtiğimiz hafta açılan kursa katılanlara öncelikle atölyedeki makineleri tanıtıldı. İş güvenliği ve teknik konuların ardında teorik eğitimler verilecek. Kursun açılmasında büyük emekleri olan Valilik, Belediye Başkanlığı ve DAKA yönetimine teşekkür eden Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Behzat Dayan, kursun gençler için bir fırsat olduğunu, kurs sonunda kendilerine yeni istihdam alanı yaratabileceklerini söyledi. Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile birlikte yapmış oldukları 3 Boyutlu Tasarım Atölyelerinin bu hafta ilk kursuna başladıklarını ifade eden Dayan, "Buradaki amacımız gençler ve kadınların bu atölyede kendilerini geliştirerek, mesleki eğitimleri öğrensinler. Bu atölyede alacakları eğitimlerle ilerleyen yaşamlarında para kazanıp, çok özel kazanımlar elde edeceklerine inanıyoruz. Talep çok olmasına rağmen bugüne kadar 100 kursiyerimize kayıt yaptırdık. 4 ay sürecek kursumuzda Bitlis Eren Üniversitesi’nden akademik hocalarımız da bizlere tasarım konusunda destekler verecekler. Burada bilişim ve tasarım derslerini sınıf ortamında aldıktan sonra atölye çalışmalarına başlayacaklar. Atölyemizde de belediyemiz tarafından temin edilen malzemeleri kullanarak çeşitli hediyelik eşyalar üretecekler. Bunun ilk müşterisi de bizler olacağız. Gelen misafirlerimize artık burada tasarladığımız hediyelik eşyaları takdim edeceğiz. Umarım başarılı bir kurs dönemi geçirirler. Usta öğreticilerimiz başta olmak üzere tüm kursiyerlerimize başarılar dilerim” dedi.

Atölye Sorumlusu Usta Öğretici Şazime Hancı ise, “Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Bitlis Eren Üniversitesi’nden gelen hocalarımızla beraber bölgede ilk ve tek olan 3 boyutlu tasarım atölyelerini başlatmış bulunmaktayız. Yoğun bir talep var. Buradaki amacımız, istihdam alanının genişleterek kalifiye eleman sıkıntısına çare olmaktır. Buradaki son teknoloji makinelerle beraber kadınlarımızın ve beylerimizin kafalarındaki tasarımlarını somut örnek haline getirmek, bu somut örnekleri satışa sunarak bundan gelir elde etmelerini sağlamak hedefindeyiz” dedi.

Atölyede takı kutuları, logo, isimlik, tablo, paketleme, hediyelik kurlar, süs eşyaları başta olmak üzere birçok çeşit tasarlanarak, üretilecek, burada elde edilen materyaller sergilenerek satışa sunulacak.