Bitlis’te 258 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis’te günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle 258 köy yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığının ise yaklaşık 170 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Bitlis’te günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle 258 köy yolu ulaşıma kapanırken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yağan karın yaklaşık 170 santimetre olduğunu kaydetti. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde kapanan 2258 köy yolunun açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti. Bitlis Belediyesine bağlı kar ekibi özellikle iş makinelerinin giremediği dar sokak ve merdivenleri insan gücüyle karla mücadele ediyor. Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan tek katlı evler ve yön tabelaları da kardan nasibin alarak neredeyse karda kayboldular. Özellikle Rahva mevkiinde etkili olan kar ve tipi hem vatandaşlara hemde sürücülere zor anlar yaşatırken, bir grup genç ise kar yağışını fırsata çevirerek kar üstünde halay çekti. Köy yollarında İl Özel İdaresi, ana ve ara artellerde ise karayolları ve belediye ekipleri karla mücadeleye aralıksız devam ediyor.