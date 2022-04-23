Bitlis’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

İsmail Eren Spor Kompleksinde düzenlenen kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, “Çocukluk, gençlik ve yaşlılığın ardından dünya sahnesinden silinmesi gibi devletlerinde kuruluş aşaması, yükselme, gerileme ve tarih sahnesine veda etmelerinden bahseder. Onlarca devlet kurmuş bu büyük milletin 600 yıl üç kıtada hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu, dünya adaleti, dünya hakkaniyeti ile dünyaya adalet dağıtmıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale boğazındaki düşman gemilerini görünce ‘Bunlar bir gün geldikleri gibi giderler’ diyerek burada kurtuluş mücadelesini başlatmıştır” dedi.

Şiirlerin okunduğu program minik öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti. Müzik dinletisinin ardından program halk oyunları gösterileri ile sona erdi.

İsmail Eren Spor Kompleksinde gerçekleştirilen programa, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Atlı, Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.