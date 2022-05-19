Bitlis’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları

Bitlis’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yıldönümü nedeniyle düzenlenen program bayrak yürüyüşü ile başladı.

Şehitlik önünde başlayan yürüyüşe katılan yaklaşık 200 gencin 50 metrelik Türk bayrağını taşıdığı program, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtı önünde sona erdi. Ardından Merkez Spor Salonunda devam eden kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, “Aziz milletimizin bağımsızlık inancı ve tüm asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı 19 Mayıs 1919’dur. Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk’ün, ’Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir’ diyerek Samsun’a çıkması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur. Bu tarih ile birlikte aziz milletimiz, kendi kötü talihini tersine döndürmeye başlayarak, esaret altında var olunamayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır. Kurtuluş Savaşı bu destanın adı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu destanı yaşatan milletimizin kalbidir. 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlayan şahlanış, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla birlikte kısa sürede dalga dalga tüm yurda yayılmıştır. Yakın bir gelecekte belki ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti’ni omuzlarınızda yükselteceksiniz. Ülkemizi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine sizler taşıyacaksınız. Birlik ve bütünlüğümüze yönelik her türlü saldırı veya tehdit karşısında daha fazla kenetlenerek hiç kimsenin huzur ve güvenliğimizi bozmasına fırsat vermeyeceksiniz. 19 Mayıs, gençlik; gençlik gelecek demektir. Türk genci, Türk İstiklali ve Türk Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuz olmalıdır. Ve bu kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur” dedi.

Elkatmış’ın konuşmasının ardından gençlik merkezi üyeleri tarafından şiirler okunup türküler söylendi. Daha sonra 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verilirken, tören son olarak halk oyunları gösterileri ile son buldu.

Törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.