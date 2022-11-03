Bitlis’te 16 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gümrük kaçağı 16 adet telefon ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezde durdurulan bir minibüste, durumundan şüphelenilen şahsın yapılan üst aramasında; gümrük kaçağı 16 adet telefonun ele geçirildiğini ve şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Kaçakçılık faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi.