Bitlis’te 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenlendi

Bitlis’te 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü münasebetiyle bir anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen törende Vali Oktay Çağatay başta olmak üzere kamu kurum amirleri şehitliği ziyaret etti. İl Müftüsü M. Faysal Geylani tarafından duaların okunmasının ardından 2014 yılında şehit edilen korucu Nihat Çaprak’ın mezarına karanfiller bırakıldı. Programın akşam saatlerinde devam edeceği bildirildi.