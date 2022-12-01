Bitlis’te 10 yeni diş ünitesi açıldı

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından 10 diş ünitesi tedarik edildi.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il ve ilçelerdeki diş poliklinikleri, yeni alınan cihazlarla güçlendirildi. Bitlis İl Sağlık Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından Bitlis’te, Tatvan’da 3, Güroymak’ta 1 ve Mutki ilçesinde 1 olmak üzere diş polikliniklerine 10 diş ünitesi tedarik edildi. Kentteki hastane içlerinde konumlandırılan diş polikliniklerindeki sıkışıklık ve hizmet gecikmesinin giderilmesi için 10 diş ünitesinin açılmasının ardından diş hastanelerini ziyaret eden Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emine Kübra Dindar Demiray, servisin hizmet vermeye başladığını söyledi. Bitlis’te bulunan diş hastanelerindeki eksikliği tamamladıklarını dile getiren Demiray, “Sağlık hizmetlerini devam ettirmek anlamında çalışmalarımız devam ediyor ve birçok projemiz var. Bu çerçevede 10 tane diş ünitesi geldi. 5 tanesini merkeze, 3 tanesini Tatvan’a, 1’i Güroymak ve 1 tanesine de Mutki’ye olmak üzere 10 tane diş ünitemiz açıldı. Adilcevaz ve Ahlat için de diş ünitesi planlaması yapıldı. Yaklaşık bin 500 hastaya hizmet veren diş hastanelerimizde bu eksikliği tamamlıyoruz. İl genelinde de tüm uzman hekimlerimizin sayısı yeterli. Gerek malzeme tedariki, gerek personel anlamında Bitlis halkı için çalışmaya devam ediyoruz. Birçok projemiz var. Bu çalışmalarımızda bize destek olan Sağlık Bakanlığı ve milletvekillerimize buradan teşekkür ediyorum” diye konuştu.