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Bitlis’te 10 kilo 600 gram metanfetamin ele geçirildi

BİTLİS (İHA) – Bitlis’te polis ekiplerince durdurulan bir araç yapılan aramada 10 kilo 600 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.

BİTLİS 25.03.2021, 13:51
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Bitlis’te 10 kilo 600 gram metanfetamin ele geçirildi

BİTLİS (İHA) – Bitlis’te polis ekiplerince durdurulan bir araç yapılan aramada 10 kilo 600 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtilerek, “Aramada 19 paket halinde daralı ağırlığı 10 kilo 600 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen E.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.
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